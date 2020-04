Troubles DYS : Sondo, bibliothèque numérique accessible, devient gratuite

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Un à deux élèves par classe sont touchés par les troubles DYS », rappelle la société MOBiDYS dans un communiqué : si les éditeurs de manuels scolaires fournissent désormais plus de solutions en matière d'accessibilité, de nombreux livres restent illisibles et inaccessibles aux personnes concernées par ces troubles DYS.SONDO, la bibliothèque numérique inclusive des collèges, a mis en place un accès illimité à son catalogue de plus de trois cents titres adaptés en cette période de confinement et d'enseignements à distance. On trouvera sur le site des livres de littérature classique et jeunesse, mais aussi l’audio des manuels scolaires.« Les ouvrages disponibles au catalogue SONDO sont enrichis de fonctionnalités d’accessibilité permettant aux élèves à besoins éducatifs particuliers (DYS, allophones, élèves en difficulté ou en échec scolaire...), particulièrement vulnérables en l'absence du soutien de leurs ASH (agents des services hospitaliers) et professeur de bénéficier de la continuité pédagogique », indique la société.MOBiDYS assure avoir ouvert plus de 12.000 comptes gratuits depuis le début du confinement, pour sa plateforme, répertoriée sur le site Eduscol du ministère de l'Éducation nationale. Il est possible d'accéder à la plateforme à cette adresse