Tumblr devient puritain : les fanfictions s'exilent

Les fanfictions autorisées, jusque quand ?

Depuis son rachat par la société de télécommunications Verizon en juin 2017, Tumblr s'exposait à de sévères bouleversements : l'un d'entre eux, et non des moins, vient de prendre forme. Au cours du mois de novembre 2018, l'application de la plateforme a disparu de l'App Store, et les contenus pornographiques et sexuellement explicites ont commencé à se voir supprimés, petit à petit.Cela concerne essentiellement les GIFs, images et autres vidéos, mais la purge est impitoyable : le site s'était taillé une réputation de tolérance, qui a pris fin lorsqu'une rumeur évoquant la circulation d'images pédopornographiques est parvenue aux oreilles des nouveaux propriétaires de Tumblr. Pour beaucoup d'utilisateurs, il s'agit là d'un prétexte pour « nettoyer » la plateforme et ainsi la monétiser.Tumblr était aussi un bastion historique de communautés d'auteurs et d'autrices de fanfictions, ces histoires inspirées d'autres œuvres, qui en reprennent les personnages et l'univers pour mieux raconter d'autres récits, des suites, des événements alternatifs ou encore des descriptions érotiques... Ici aussi, les images et autres GIF essaiment, mais les écrits tiennent le haut du pavé.Avant Wattpad, Tumblr a su agréger une communauté de personnes écrivant et lisant les récits des autres. Des histoires qui mettent en scène des personnages authentiques, inventés ou modifiés et qui, souvent, font apparaitre des individus homosexuels, d'origines diverses ou encore handicapés. En somme, des personnages qui ne sont que trop peu présents dans la production culturelle habituelle.« La fanfiction est un moyen pour les gens qui ne sont pas représentés dans des histoires de dire : “OK, je suis réel, il m'arrive aussi des aventures” », analyse Seanan McGuire, auteure de SF ayant signé nombre de fanfictions, auprès d' EnGadget . Pour beaucoup, la fanfiction est aussi une voie vers l'écriture, moins intimidante, peut-être.Pour l'instant, Tumblr assure que la publication de fanfictions, notamment des récits érotiques, est autorisée, et qu'elle le reste. Mais le mal est fait : des auteurs et autrices de fanfictions, notamment celles qui mettent en scène des personnages gays, lesbiens ou encore transsexuels, s'en détournent, craignant un retour de bâton à venir.Une plateforme d'accueil des fanfictions, gérées de manière autonome, a d'ores et déjà été mise en place : elle répond à l'acronyme AO3, pour « Archive of Our Own » (« Nos propres archives »). Plus de 30.000 récits y sont déjà hébergés, classés en différentes catégories, de la littérature aux jeux vidéos en passant par les célébrités et les films. « L'un des moyens de préserver vos créations de fans est de les héberger, dans le cas de créations écrites, sur AO3 », souligne la Foire Aux Questions de la plateforme , qui promet aussi des possibilités de partage de photos, vidéos et sons, très prochainement.Parce qu'elle détourne une œuvre pour en créer une autre, la fanfiction reste très fragile : les algorithmes destinés à repérer des contenus adultes ou contraires au droit d'auteur ont souvent un impact dévastateur. « Dans nos plaidoyers auprès des gouvernements, nous avons toujours exprimé notre inquiétude quant à la marge d'erreur des algorithmes d'identification et de signalement du contenu, qu'il s'agisse de violations présumées du droit d'auteur ou autres. Pour cette raison, nous avons été de fervents opposants aux filtres automatiques obligatoires », indique la plateforme. « Tumblr n'est qu'un exemple de ce qui peut se produire. »Une telle solution technique de filtrage fait justement partie des plans de la Commission européenne, à travers l'article 13 de la directive relative au droit d'auteur. Nombre de créateurs et les plateformes qui les hébergent, notamment YouTube, alertent sur les conséquences néfastes qui pourraient découler de la mise en place de ces filtres sur la créativité et les possibilités de création.