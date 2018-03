Twitter joue à Georges Perec : la lettre E doit disparaître du réseau

Voici un souhait qu’un outil social formula : qu’accordant au discours français, l’amour dû soit applaudi, par 280 cadrats compris, un sabir commun. Tout Twittos aura saisi : sa participation contraint à l’omission, façon La Disparition, donc. Si fait : aucun « rond pas tout à fait clos, fini par un trait horizontal » n’apparaîtra.

Plaque « Disparition » en hommage à Georges Perec. Oeuvre de l'artiste Christophe Verdon. Café de la Mairie, place Saint-Sulpice à Paris (Parisette, CC BY-SA 3.0)





Un « noyau manquant », bien plus capital qu’on croirait ! Pas d’approximation, ami : sois à propos ! La composition paraît hard : fanfaron qui l’affirma. Aux mots, scribouillards !! Hashtag #Gniarfffff...



Bon...



Plus sérieusement, parce qu’on n’a pas la journée non plus, Twitter propose, ce 13 mars, de relever un défi sympathique – pour preuve, les deux paragraphes ci-dessus. Le Réseau Canopé, pour fêter le français, propose durant toute la journée de twitter sans jamais utiliser la lettre E.

Autrement dit, de s’inspirer du roman de Georges Pérec, La Disparition, un monumental lipogramme publié en 1969 aux éditions Gallimard. Sauf que la lettre « e » est la plus employée des voyelles en français : l’exercice est donc velu-coton...

Le concept est donc simple : les utilisateurs de Twitter joueront avec la langue française pendant 24 heures en respectant les 3 conditions suivantes :

• Ne faire que des lipogrammes (texte au sein duquel une lettre est omise) ; pour cette journée, la lettre omise est donc le « E »

• Ajouter le hashtag #JourSansE aux Tweets

• Respecter la contrainte des 280 caractères

L'objectif, explique le réseau social est « de créer l’événement, autour de la langue française, de la littérature et des usages du numérique de manière ludique et pédagogique. Le format court de Twitter et son invitation à la créativité en font une plateforme naturelle pour l’organisation de cet événement ».





Selon le baromètre 2016 de l’ARCEP, 100 % des 12-39 ans sont internautes : 81 % des 13-19 ans possèdent un smartphone et 77 % possèdent un compte Facebook par exemple (sondage Ipsos). Dans ce contexte, le réseau Canopé insiste : « Lancer un projet pédagogique sur un média social nous est apparu tout naturel. C’est également l’occasion de donner à ce projet une dimension nationale, voire internationale, et nous permettre de mesurer la force d’un réseau social numérique. »