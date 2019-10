Uber offre 7 audiolivres d'Audible pour détendre ses passagers

Gabriel Cabral, CC BY 2.0

Gabriel Cabral, CC BY 2.0

L’existence d’Uber doit tout à l’application qui permet de commander un chauffeur, et il en va de même pour Audible, la filiale dédiée au livre audio d’Amazon. Les deux sociétés proposeront à compter de ce 21 octobre sept histoires à écouter durant son trajet. Elles émanent d’auteurs comme Joanne Harris, Daisy Johnson et Parker Bilal, et sont proposées dans le cadre d’Audible Originals.Récemment, une étude d’Uber montrait que 46 % des Britanniques souffraient d’anxiété et 41 % se disaient dépassés par leur agenda et leurs obligations. Pour les détendre, donc, l’idée de proposer des histoires à écouter durant son temps de trajet, pour répondre à la suite de l’enquête.En effet, dans un véhicule, un quart des passagers passe son temps à répondre à des mails, ou des messages via les réseaux sociaux, ou encore à consulter le contenu partagé sur lesdits réseaux. En revanche 79 % trouvent que leur stress diminue lorsqu’ils s’offrent le temps d’une petite histoire.Au Royaume-Uni, Uber revendique « des millions de voyages par semaine », et selon un porte-parole, cette association favorisera la détente. Neil Caldicott, directeur général chez Audible UK, nous vend du rêve : « Un voyage banal peut se changer en une aventure épique, une balade ou une exploration passionnante. » Cousu de fil blanc, cette affaire...Pour l’instant, rien de tel sur l’application pour les Français. Wait and see...via The Bookseller