Uberisation de l'hôtellerie : Alexa remplacera le Room Service

Who doesn't want to be listened to 24/7 when in a hotel room? https://t.co/r9805FsZ1U — Guillaume Champeau (@gchampeau) June 19, 2018



À destination des hôtels, mais aussi des locations de vacances et autres structures d’accueil, Alexa vous suit à la trace, même en voyage. En plaçant l’enceinte connectée Amazon Echo dans les chambres, les clients seront en contact direct avec Alexa pour toute demande d’informations ou de service, mais aussi pour passer de la musique ou demander à prolonger leur séjour par exemple. Ils pourront également, si l’établissement le souhaite, contrôler la domotique déployée dans la chambre.Le groupe Marriott International sera le premier à se lancer dès l'été : les petites enceintes se trouveront dans certains de ses établissements parmi les hôtels Marriott, Autograph Collection et Aloft, mais aussi les resorts Westin, St Regis. Jennifer Hsieh, vice présidente du service innovation de l’expérience client du groupe ajoute : « Depuis de nombreuses années, Marriott innove pour ses clients, et nous sommes ravi d’être parmi les premiers à offrir le service Alexa for Hospitality ».Alexa for Hospitality utilisera les retours de ces premiers tests pour s’améliorer et s’ajuster. Comme c’est le cas lors de son utilisation à domicile, l’enceinte intelligente et son service s’adapteront aux clients à chaque utilisation. Les structures hôtelières pourront également laisser la possibilité aux clients de connecter leur propre compte Amazon à Alexa pour personnaliser leur expérience et leur séjour au maximum ainsi que de retrouver leurs préférences comme leur playlist musique ou vidéo.Compatible avec de nombreux systèmes et logiciels de gestions hôtelières, il sera également possible pour les établissements de récupérer les données analytiques afin d’adapter leurs services en fonction des retours clients qui seront faits. Ils pourront également proposer leur propre service et en faciliter l'accès. Cette compatibilité évitera également aux structures de devoir moderniser ou surclasser le système déjà en fonctionnement.