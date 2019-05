Un Américain sur deux a déjà écouté un livre audio

Le 24 avril 2019, l'Audio Publishers Association, en collaboration avec Edison Research et Triton Digital ont publié un rapport annuel concernant la consommation des livres audio sur le territoire américain. Selon le rapport, un Américain sur deux, âgé de 12 ans et plus, aurait déjà écouté un livre audio au cours de l'année 2018 - 2019.



En moyenne, les personnes ayant accepté de répondre à l'enquête déclarent avoir écouté 6,8 livres audio en moyenne au cours des 12 derniers mois, contre 6,5 l’an passé. Dans cette fourchette, 34 % d'entre eux ont écouté au moins 10 livres sur cette période, et 55% ont écouté un podcast au cours du dernier mois. Peut-être vous laisserez-vous tenter par ceux d' Le rapport 2019 concernant l'audiolivre est marqué par une forte hausse si l'on compare celui de 2018. En effet, l'année dernière le taux des auditeurs américains de ce support s'élevait à 44 %. Aujourd'hui, il est monté à 50 % pour les auditeurs âgés de 12 ans et plus. Parmi cette catégorie, 55% des utilisateurs sont âgés de moins de 45 ans.En moyenne, les personnes ayant accepté de répondre à l'enquête déclarent avoir écouté 6,8 livres audio en moyenne au cours des 12 derniers mois, contre 6,5 l’an passé. Dans cette fourchette, 34 % d'entre eux ont écouté au moins 10 livres sur cette période, et 55% ont écouté un podcast au cours du dernier mois. Peut-être vous laisserez-vous tenter par ceux d' ActuaLitté

La voiture, lieu privilégié de l'écoute

A défaut de pouvoir prendre un livre en main en voiture, les Américains en profitent pour les écouter. C'est principalement cette activité qui, selon l'APA (Audio Publishers Association), aurait augmenté le nombre de consommateurs de l'audiolivre. Entre 2018 et 2019, les conducteurs ayant écouté des textes sont passés de 69 % à 74 %, notamment grâce à l’amélioration de l’équipement des quatre roues sur le territoire des Etats-Unis.



Cela a eu pour conséquence de reléguer le domicile à la deuxième place des lieux privilégiés pour l'écoute d'un audiolivre. Le taux d'auditeurs au sein des foyers serait passé de 71 % à 69 % dans le rapport actuel.

La technologie, partenaire idéal de l'audiolivre