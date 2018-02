Un clavier qui lutte à sa manière contre le sexisme, et autres préjugés

La technologie peut-elle rendre aider à changer les mentalités ? C’est le pari de ce clavier virtuel développé pour Android. L’agence finlandaise Plan International a créé Sheboard, qui propose un mode d’écriture intuitive assez révolutionnaire.





Les suggestions faites par les smartphones, tablettes et tout type de logiciel peuvent ne pas aller dans le bon sens, a considéré l’organisation humanitaire. Raison pour laquelle son clavier associe les femmes à des termes positifs. Ainsi, la phrase « My daughter is » (« Ma fille est ») verra comme suggestion « strong » (« forte ») ou « good » (« une bonne personne »).

Mais il ne s’arrête pas en si bon chemin : les expressions traditionnellement employées pour désigner des petites filles, type « my little princess » (« ma petite princesse »), se voient transformées en « My awesome adventurer » (« Mon incroyable aventurière »). Trop fort.

L’idée suggérerait que l’on puisse, en modifiant les usages du langage, modifier à l’avenir la manière de parler, et de se comporter, tout en apportant une confiance plus importante aux femmes.

Fini, les garçons toujours courageux d’un côté et les filles uniquement jolies de l’autre : désormais, le clavier renverse les valeurs associées systématiquement aux femmes. Cela ne change pas le monde, du jour au lendemain, mais, aujourd’hui, c’est une petite pierre de plus...

Dommage, c’est uniquement en anglais. A télécharger ici.





via The Next Web