Un Danois envahit l'Espagne. Son arme ? Le livre audio

Un investissement, cela ne fait de mal à personne : soucieux d’améliorer sa présence sur les territoires hispanophones, Saga Egmont élargit donc son spectre. Lasse Korseman Horne, PDG de Saga Egmont, se félicite d’ajouter une corde espagnole et catalane à son offre — une évidente étape supplémentaire pour conquérir le marché européen et d’Amérique du Sud.« Notre objectif est de devenir un lieu accueillant pour les écrivains et les ayants droit d’Audiomol, en produisant des livres audio et des produits de haute qualité en espagnol et castillan », indique-t-il. L’espagnol est en effet la troisième langue la plus parlée du monde, avec près de 577 millions de locuteurs —, et ce, dans une vingtaine de pays.Fondée en 2009, Audiomol dispose de 700 audiolivres au catalogue, qui s’ajouteront aux 500 ouvrages de Sonolibro que Saga Egmont a récemment repris.Un développement fameux, mais pour autant relativisé : le marché hispanophone n’est pas encore mature pour ce qui touche au livre audio, poursuit le fondateur d’Audiomol, Eduardo Arenal.Au global, Saga Egmont recense plus de 10.000 titres audio, et deviendra par conséquent le premier éditeur en Espagne. Son offre couvre une trentaine de langues, et depuis 2019, c’est à Bookwire que la distribution a été confiée.via Kulturmonitor