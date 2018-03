Un iPad low cost chez Apple (si, si) pour les élèves

Apple a présenté au cours de sa dernière keynote le modèle d’iPad low cost tant attendu du public – et en mesure de rivaliser avec le Chromebooks de Google. Une solution pour pénétrer le marché scolaire, dont la firme se trouvait encore trop absente. Il est vrai que le coût de l’iPad classique nécessite un porte-monnaie fourni.









Le nouveau modèle disposera d’un écran classique de 9,7 pouces, avec deux options : 299 $ pour les scolaires et 329 $ pour le public. Pour s’assurer de rattraper son retard dans le domaine scolaire, et amplifier son lien avec les étudiants, Apple se décide donc à brader l’iPad.

Jusqu’à présent, cette tablette était une sorte d’appareil de luxe, loin de pouvoir donc rivaliser avec les machines proposées par la concurrence, et que l’on retrouve autour de 200 $. D’ailleurs, Greg Joswiak, vice-président de Apple, assure que leur machine est plus rapide que « pratiquement n’importe quel Chromebook », preuve s’il en fallait, du positionnement choisi.

Avec cet iPad pour étudiants viendra l’Apple Pencil, un stylet pour faciliter la prise de notes (vendu entre 89 et 99 $). Pour l’accompagner, la solution bureautique Pages iWork sera mise à jour : les utilisateurs auront la possibilité de créer leurs propres livres scolaires via l’iPad, directement.



À ce titre, Apple insiste : la fabrication de livres numériques interactifs est simplifiée, tant pour iOS que pour Mac OS. Ce qui signifie que Pages tend à consolider le retour d’Apple sur le marché de l’ebook





iWork mis à jour





Une nouvelle application, Schoolword for iPads, sortira également pour aider les enseignants dans l’accompagnement des élèves. Et comme pour répondre aux impératifs de l'éducation artistique et culturelle, tant défendus en France, Apple innove. Un programme baptisé Everyone Can Create sera proposé pour enseigner la musique, la photographie et la création vidéo.

L’an passé, l’iPad avait pris une volée de plomb dans l’aile ( rien de moins ) , ne représentant plus que 8,3 % des ventes réalisées par Apple, contre 62 % pour l’iPhone – avec un résultat de 229,2 milliards $.