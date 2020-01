Un jeu dont vous êtes le héros à l'occasion de la Nuit de la Lecture

Sur Gallica, le début d'une grande aventure...

Une petite fenêtre de discussion, semblable à celle que l'on peut trouver sur certains réseaux sociaux : ainsi commence « le jeu dont vous êtes le héros », mis en place par la Bibliothèque nationale de France, sa plateforme patrimoniale Gallica, et la Bibliothèque publique d'information. Accessible sur les sites des différents participants, l'outil se retrouve aussi sur Facebook, notamment sur la page du ministère de la Culture.Autant jouer sur Gallica, où les informations personnelles seront sans doute un peu moins exploitées : sur cette page, il suffit de cliquer sur le macaron, en bas à droite, pour commencer. « Vous allez vivre une histoire dont vous êtes le héros : au fil de vos découvertes, vous pourrez emprunter les chemins de votre choix », promet le chatbot — l'intelligence artificielle — conçu par la société Ask Mona.Les propositions se succèdent, illustrées par des émojis et des images issues de la collection de numérisations de Gallica, truffées de références.Après quelques embranchements, la fin du jeu est marquée par un ouvrage, sélectionné par l'intelligence artificielle. Pour notre essai, La Mare au Diable de George Sand, qu'il est possible de feuilleter ou de télécharger. Une autre recommandation de lecture, contemporaine cette fois, fournie par les bibliothécaires du service de réponses personnalisées Eurêkoi, apparait à la demande : Apaise le temps, de Michel Quint, dans notre cas, avec un renvoi vers une carte de librairies participantes, où se procurer le livre.Il est possible de rejouer à volonté : à vous de tester, par ici