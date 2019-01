Un jeu vidéo Game of Thrones sort sur mobile pour le marché chinois

Ce n’est pas une nouveauté en soi : Game of Thrones a connu plusieurs versions vidéoludiques pour smartphone. Cependant, Game of Thrones : Winter Is Coming se présente comme un jeu de stratégie/guerre. Il a été évoqué pour la première fois lors de la China Joy de 2017, développé par Yoozoo Interactive. Et une petite spécificité : des interactions étaient envisagées avec les personnages de la série.« Nous voulons combiner actions et séquences de manière créative pour que nos utilisateurs puissent découvrir cet univers », assurait Cui Rong, responsable de la création chez Yoozoo.C’était surtout la première fois que HBO, détenteur des droits de l’adaptation en série, accordait à un développeur chinois la licence d’exploitation pour un jeu. L’ampleur du marché mobile en Chine a dû achever de vaincre les ultimes réticences manifestées.Sachant que les négociations avec cession des droits exclusifs pour la diffusion de la série en Chine avaient été bouclées en 2014... Selon l’agence Reuteurs, elle a été visionnée plus de 960 millions de fois sur la plateforme de streaming de Tencent.Dans tous les cas, depuis juillet 2018, chacun patientait. Et chose plus épatante encore, les autorités chinoises ont donné leur accord.Le jeu donne donc accès à l’univers reproduit de GRR Martin, à travers le prisme de la série HBO. On peut revivre certains des moments les plus mémorables de la série ou rencontrer les personnages. Les premières invitations ont été envoyées aux joueurs ce 17 janvier.La mission ? Conquérir le territoire, s’approprier le Trône de Fer et devenir le plus fort. Facile...