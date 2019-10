Un Kindle spécialement pour les enfants : Amazon aime les écrans

Alors qu’un Kindle standard coûte 89,99 $, le Kindle Kids Edition est 20 $ plus cher, et les précommandes viennent de tomber. L’édition est également plus colorée, avec quatre étuis différents — et pour le coup plutôt jolie. Une garantie de deux ans accompagne le produit, ainsi qu’un accès d’une année gratuit au service FreeTime Unlimited.Il s’agit là d’un abonnement à des œuvres pour enfants, entre 3 et 12 ans — avec quelque 20.000 livres, applications éducatives, vidéos et jeux. En l’occurrence, pour un Kindle, seuls les livres seront pertinents, mais on apprécie l’attention. Notons que pour l’heure, FreeTime Unlimited n’est disponible qu’au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Il coûtera 2,99 $ par mois, pour les clients Prime.Le Kindle pour enfants dispose d’un dictionnaire intégré, et un logiciel supplémentaire, Word Wise, permet d’identifier des mots difficiles, et de leur donner automatiquement une explication. Une approche gamification est également implémentée, avec des badges à remporter au fil de sa lecture. Enfin, l’appareil comporte à éclairage ajustable, conformément aux dernières évolutions techniques du Kindle Enfin, en plus de cet appareil, une nouvelle tablette Fire HD 10 Kids est annoncée, avec deux modèles entre 149,99 $ et 189,99 $. Pour le coup, l’offre FreeTime Unlimited sera pleinement opérationnelle sur cet appareil. Aucune de ces machines n’est pour le moment annoncée en France.