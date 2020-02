Un livre audio des Contes de Beedle le Barde avec les acteurs des films Harry Potter

Si l'allusion aux Contes de Beedle le Barde apparait pour la première fois en 2007 dans le dernier tome de la saga Harry Potter, J. K. Rowling lui a également donné vie dans un ouvrage publié un an après. Décrit comme « traduit des runes originales par Hermione Granger », il aura bientôt droit à son pendant audio avec des voix très bien connues du grand public.



réedition Gallimard en janvier 2020 - couverture illustrée par Bruno Liance





Les Contes de Beedle le Barde (titre original : The Tales of Beedle the Bard) est un recueil fictionnel évoqué pour la première fois dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Très populaire auprès des enfants dans le monde des sorciers, Albus Dumbledor en offre un exemplaire à Hermione Granger qui a été élevée par des moldus.



L’ouvrage a ensuite été créé par J. K. Rowling. Originellement écrit en sept exemplaires manuscrits, le recueil a finalement été édité pour le grand public en 2008 dans de nombreuses langues. En France, il est publié par Gallimard dans une traduction de Jean-François Ménard. Il se compose d’une introduction écrite par J.K.Rowling, 5 contes, et de notes fictives de Dumbledore.







Ainsi, Jude Law, qui interprète le rôle de Dumbledore dans Les Animaux fantastiques, sera en charge de lire les notes du directeur de l’école de sorcellerie Poudlard.



On retrouvera également Bonnie Wright (Ginny Weasley) pour le conte Babbitty Lapina et la Souche qui gloussait (titre original : Babbitty Rabbitty and her Cackling Stump), Jason Isaacs (Lucius Malfoy) pour Le Sorcier au cœur velu (The Warlock's Hairy Heart), ainsi que Warwick Davis (le professeur Flitwick) pour Le Sorcier et la Marmite sauteuse (The Wizard and the Hopping Pot).



Le casting sera également complété par Evanna Lynch (Luna Lovegood) pour La Fontaine de la bonne fortune (The Fountain of Fair Fortune) et Sally Mortemore (Madame Pince) qui se chargera de l’introduction de Rowling.



Noma Dumezweni, qui a joué Hermione Granger dans la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit de Jack Thorne, sera également de la partie et lira Le Conte des trois frères (The Tale of the Three Brothers).





Selon les chiffres de l'ONG , les 2,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 2008 avaient permis à l'association de récolter 4,2 millions £.

via Entertainment Weekly