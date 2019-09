Un livre audio interactif et magique pour enfants, 100 % accessible

La maison d’édition est partie d’un constat simple : il n’existe pas d’applications utilisables pour les enfants déficients visuels. Elle a donc choisi de créer un livre audio interactif dont l’enfant est le héros. Accessible dès l’âge de 6 ans, l’application propose à l’enfant quatre parcours principaux, d’environ 20 minutes chacun, au cœur d’une école de magie.L’intégralité de l’application a été pensée en collaboration avec des spécialistes de la déficience visuelle, afin d’être entièrement accessible aux enfants aveugles, malvoyants, mais aussi voyants. « Grâce à des interactions audio‑tactiles, une mise en son professionnelle, et des musiques spécifiquement composées pour l’histoire, il est facile pour tous de s’immerger dans L’École de magie d’Elentil », assure la structure associative.Les enfants déficients visuels ont eux aussi été impliqués dès l’origine dans le projet : ils ont par exemple choisi le thème de l’histoire, qui sans grande surprise se déroule au cœur d’une école de sorciers.Véritable innovation dans le domaine du numérique, l’application permettra aux enfants déficients visuels de vivre une expérience de lecture sur tablette en toute autonomie.« Cette application est un “pas de géant” pour les enfants déficients visuels puisque, aujourd’hui, il n’existe aucune application totalement accessible qui permette à l’enfant aveugle ou malvoyant de jouer de manière autonome sur la tablette familiale. Une première en France qui, nous l’espérons, impulsera une nouvelle dynamique dans le monde des applications numériques ! » peut-on lire sur leur site L’histoire a été écrite par Pauline Dufour, Philippe Labonne en est le narrateur, les illustrations à forts contrastes conçues pour les malvoyants ont été dessinés par Claire Gaudriot et les musiques ont été composées par David Mascunan, Nicolas Granelet et les Productions Tondichter. Accessible sur smartphone ou tablette, IOS et Android, l’application a été développée par TimGroup.Mes Mains en or est une maison d’édition associative fondée en 2010 à Limoges par Caroline Chabaud dont l’activité principale est l’édition d’albums tactiles illustrés accessibles aux enfants déficients visuels. « Ce sont des albums en braille, en gros caractères, avec des images tactiles. La fabrication est artisanale puisque nous faisons du sur-mesure, réfléchi, adapté et pensé pour les déficients visuels » nous avait-elle expliqué en 2016