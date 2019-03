Un livre dans le tiroir, le podcast de Kobo débarque sur la toile

Logo de l'émission (via Soundcloud)

Une diffusion mensuelle d'une demi-heure

Une première émission déjà en ligne

Chaque podcast sera diffusé mensuellement et durera une trentaine de minutes. La collection va s’articuler autour d’une thématique commune : l'autoédition. Le but du projet est de s’appuyer sur le travail réalisé par les auteurs autoédités sur la plateforme Kobo Writing Life.Les enregistrements iront à la rencontre d’un auteur pour découvrir son quotidien et son expérience dans le milieu de l'écriture. Les rencontres se dérouleront en studio et lors d’événements auxquels est associé Rakuten Kobo (« Livre Paris », « Quai du Polar » à Lyon, « Salon FNAC Livres » à Paris...).En bonus, à la fin de chaque podcast, deux minutes seront consacrées à l’actualité de Rakuten Kobo sous la forme d’un « Coup de cœur du libraire ».La collection de podcasts « Un livre dans le tiroir » est lancée à partir d'une association entre Rakuten Kobo et « En roues Libres ». Cette dernière est la première offre de podcasts en immersion dans les festivals et les événements culturels, créée par Alexandre Héraud, animateur et producteur chez Radio France depuis 25 ans.Le premier podcast a été réalisé aux côtés de Samantha Bailly, auteure de romans de fantasy, de romans réalistes contemporains, de contes, de scénarios de mangas et de films. Elle a lancé en 2016 sa chaîne YouTube sur laquelle elle aborde des thèmes autour de l’écriture. Elle réunit aujourd'hui plus de 18.800 abonnés.La jeune femme a évoqué dans cette première émission son parcours dans le monde de l'édition : ses premiers écrits, sa première signature d'un contrat d’édition, ainsi que son dernier roman La Marelle, publié en autopublication numérique sur la plateforme Kobo Writing Life.Le premier podcast de « Un livre dans le tiroir » est d'ores et déjà disponible sur Soundcloud