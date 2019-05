Un livre numérique de métamorphoses : We Kiss The Screens

We Kiss the Screens est une histoire à lire sur smartphone, tablette ou ordinateur, sans EPUB et sans application, accessible gratuitement en cliquant sur un lien. Ce livre innovant est lisible sur quasiment tous les appareils iOS et Android. Il s’agit du huitième livre numérique publié par Éditions at Play, une marque éditoriale spécialisée dans le livre interactif, créée à la suite du partenariat entre les éditeurs londoniens Visual Editions et le Creative Lab de Google à Sydney.









Le livre numérique We Kiss the Screens rassemble plusieurs technologies au service du livre et de la lecture, telles que la lecture sur smartphone, les formes narratives numériques, l’intelligence artificielle et l’impression à la demande. Un projet innovant donc, qui offre un aperçu de la façon dont un livre pourrait être consulté dans un futur proche. Ce projet numérique a d’ailleurs remporté un prix lors des Peabody Futures. L’objectif : faire bouger les lignes de la lecture avec des concepts audacieux autour du livre numérique.



L’éditeur présente le projet ainsi : « We Kiss the Screens est une expérience contemporaine à perspectives multiples basée sur les métamorphoses d’Ovide, l’épopée mythologique que beaucoup considèrent comme l’œuvre la plus influente de la littérature. Dans le contexte actuel du paysage de l’information sous forme de hashtags, aucun compte ne peut s’accorder sur ce qui s’est passé. Nous, à la place, nous vous présentons huit comptes pour vous permettre de créer votre propre vérité. »



Cette hyperfiction se base sur l’idée bien connue que nous voyons tous la vérité dans des histoires de différentes manières. Afin de lire et découvrir les perspectives multiples de We Kiss the Screens, le lecteur accède ici au livre par différents points d’entrée : des hashtags. Après avoir choisi un hashtag qui l’inspire, le lecteur peut alors à chaque fois lire une version de l’histoire différente.



Les versions rassemblées dans ce livre numérique sont écrites par plusieurs protagonistes, dont George, l’intelligence artificielle de Google. Ce livre à vérités multiples s’inspire des fake news, de la vérité alternative, des discussions en ligne, de la renaissance de la propagande et du caractère aléatoire de la vie quotidienne moderne, explique Tea Uglow, directrice créative du Creative Lab.



Une expérience de lecture qui explore la personnalisation digitale

Les choix du lecteur ont des conséquences visibles et chacun peut personnaliser sa version du livre jusque dans ses détails, par exemple en changeant le spectre de couleurs qui sert d’arrière-fond au texte. À la fin d’un texte, le tout fait environ 24 écrans, ou 24 pages, et l’utilisateur peut décider d’imprimer et de recevoir à son domicile son livre, en remplissant un formulaire, grâce aux techniques de l’impression à la demande.



Parmi les hashtags à choisir figurent entre autres #FAILINGMSM, #METOO, qui fait le récit d’une jeune femme, mannequin et travailleuse du sexe, prétendant avoir été enlevée et retenue prisonnière, faisant ainsi référence à Ovide, #REDPILL, #PEAKTRANS, #SECRETSOCIETY123 et #DEVLIFE.

Les utilisateurs pourront aussi découvrir le hashtag #JOEFRIDAY, qui donne accès à une histoire écrite par Raybot Chandler et Dashiell Hambot. Ce récit vise à éliminer les impuretés de l’interprétation et de la spéculation non fondées sur des faits, s’apparentant ainsi au combat contre le phénomène des fake news.

Et enfin, les lecteurs curieux auront aussi accès à #GEORGEAI, une version écrite par l’intelligence artificielle nommée George, qui a été nourrie par les textes d’Ovide, d’Hérodote et d’Homère. Ce genre d’initiative a pour but, sur le long terme, de permettre à la chaîne du livre de se réinventer, d’élargir son public et d’évoluer avec son temps.



Pour tester ce livre unique en son genre, cliquez ici.



par Cynthia Prévot



En partenariat avec Lettres Numériques