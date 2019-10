Un nouveau talent entre chez Kobo et Préludes

Succédant à Cédric Lalaury en 2017 et Coline Gatel, en 2018, Anthony Bussonnais est donc le nouvel élu du concours Les talents de demain, édition 2019. Près de 300 participants ont tenté leur chance, et seuls cinq finalistes restaient encore en lice.Son texte, « une chasse à l’homme plus vraie que nature », d’après l’éditeur, a tout du polar…Claire, inquiète, consulte à nouveau son portable. Il est vingt heures passées et son petit-ami, qui était censé venir la chercher, est introuvable. Cela fait bientôt six mois qu’ils sont ensemble, Claire le connaît bien. Medhi est toujours à l’heure.François est extrêmement organisé. Grâce à lui, la soirée du samedi est devenue un évènement incontournable que ses voisins, choisis avec le plus grand soin, ne rateraient pour rien au monde. C’est le moment idéal pour décompresser.En plein cœur de la forêt, Medhi est nu. Il tremble. Malgré l’obscurité, il parvient à repérer plusieurs personnes autour de lui, les rires vont bon train, tout le monde semble à la fête... Mais qu’attend-on vraiment de lui ?Motivé ? Le livre est proposé en version numérique pour 12,99 €.