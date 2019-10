Un nouvel abonnement pour les livres numériques Harry Potter

Une série de cadeaux... douteux ?

En intégrant les ebooks Harry Potter à son service de lecture illimitée par abonnement — Kindle Unlimited — Amazon avait frappé fort. Et au passage, fait grincer quelques dents. The Wizarding World reprend la main sur cette affaire — sans que les titres ne disparaissent de chez Amazon. En revanche, une offre à 74,99 $ annuels fait son apparition.Limité aux territoires américains et britanniques (où il est proposé 59,99 £), l’abonnement donne accès aux sept ouvrages numériques d’Harry Potter. Intérêt assez limité, puisque les fans sont déjà assurément pourvus. L’idée que l’on puisse alors capter l’attention des lecteurs habitués à l'imprimé reste fragile. Très fragile.Sauf que le site instaure un modèle de fidélisation qui a bien plus de chance de convaincre. D’abord, toute inscription s’accompagnera d’un « cadeau magique de bienvenue » : une carte postale dédicacée de JK Rowling, ainsi qu’une épingle exclusive et un journal personnalisé et interactif en ligne. Des goodies, en somme.Keys and Curios, le nom du journal sera une forme de connexion entre le lecteur et l’univers. Et il aura évidemment pour mission d’impliquer le jeune Moldus toujours un peu plus. Car avec la régularité d’un métronome, le journal invitera son utilisateur, chaque mois, à quelques exercices…La suite énumère alors différents contenus additionnels qui compteront dans le bundle global. Des vidéos inédites Wizarding World Originals, pour découvrir des mystères et secrets de la vie des sorciers. Évidemment, les 7 ebooks, accessibles uniquement durant la période de l’abonnement depuis l’application WW.Il y aura aussi des badges à collectionner, ou encore des événements uniquement proposés aux membres. Et pour finir, des tarifs particuliers pour les parcs d’attractions et autres visites à réaliser.Ce qui reste étonnant, dans la pauvreté de cette approche, c’est que l’univers Potter ne manque ni de contenus ni de séduction. Les audiolivres, absents de cet abonnement, auraient pu représenter un complément significatif. Et imaginer 7 ouvrages pour 75 $, cela revient à près 11 $ le titre. Les petits à-côtés semblent bien mièvres pour justifier une telle tarification.