Un nouvel outil de gestion des ressources numériques pour l'INIST-CNRS

Un projet de réinformatisation commencé en avril 2017 au sein de l'INIST-CNRS (Institut de l'information scientifique et technique) a abouti à la mise en place d'un nouvel outil de gestion des ressources numériques, Decalog ERMS. Les utilisateurs disposent ainsi d’un service pour choisir, comparer, activer et tracer les abonnements aux périodiques électroniques et aux bouquets de livres numériques.

L’INIST est une unité du CNRS dont une des missions est de faciliter l’accès à l’information scientifique et technique, notamment au travers du portail BIBCNRS. C’est l’un des premiers utilisateurs de ressources numériques en France.

BibCNRS met à disposition des chercheurs près de 80.000 ressources électroniques, revues scientifiques et livres électroniques, dans les domaines de la biologie, de la chimie, de l’écologie et de l’environnement, de l’Homme et de la Société, de l’ingénierie et des systèmes, des mathématiques, du nucléaire et des particules, de la physique, des sciences de l'information et de la Terre et de l’univers.

La gestion des bouquets de périodiques électroniques et d’ebooks ainsi que leur signalement dans les 10 espaces thématiques de BibCNRS étaient, jusqu’à la mise en place du nouvel ERMS, gérés simultanément dans deux systèmes.

Le projet de réinformatisation a commencé en avril 2017 et s’est conclu par la mise en production de Decalog ERMS le 27 juillet 2018. Les utilisateurs disposent d’un service de nouvelle génération pour choisir, comparer, activer et tracer les abonnements aux périodiques électroniques et aux bouquets d’ebooks.

La cheffe de projet, Nathalie Vialette, déclare que « grâce au nouveau système, nous disposons maintenant d’un tableau de bord visuel de toutes les ressources et nous avons gagné une visibilité totale sur nos acquisitions. D’un clic, nous pouvons déclencher des tests et des abonnements, les activer dans nos portails et les signaler dans le SIGB. Le nouvel outil est ultra facile à utiliser, réactif et fiable. Le lien avec la base de connaissance fournie par EBSCO permet d’automatiser l’activation des ressources dans les portails. »

Pour l’INIST-CNRS, cette opération de réinformatisation est un succès avec le développement par Decalog d’un ERMS répondant aux besoins spécifiques de l’INIST et pouvant néanmoins s’inscrire dans les attentes des bibliothèques universitaires, dans l’accord-cadre SGBM mené par l’ABES.

Nathalie Vialette ajoute : « Les équipes de l’INIST et celle de Decalog ont travaillé main dans la main pour mettre en œuvre un service répondant aux besoins génériques, mais aussi spécifiques de l’institution. La qualité de la relation avec l’équipe de développement du service et le chef de projet Decalog, Yves Grange, a été une des clés du succès de cette réinformatisation. »