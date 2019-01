Un petit malin a réussi à lire un livre en entier à partir d'extraits sur Amazon

Capture d'écran du site amazon.fr avec un extrait de livre

Michał Kałużny s'est mis à table, mais un peu plus de 6 mois après son petit exploit et a pris soin, avant de révéler sa méthode, d'avertir à la fois les ayants droit du livre et Amazon, pour que le bug en question soit corrigé. C'est en effet une faille dans la fonctionnalité « Feuilleter » d'Amazon qui lui a permis d'accéder à la quasi-totalité d'un livre, plusieurs semaines avant que celui-ci ne soit officiellement disponible.Grand fan des jeux vidéo de la société Blizzard, Michał Kałużny attendait avec impatience la sortie d'un roman, Before the Storm, de Christie Golden : il s'était même rendu sur Amazon pour découvrir quelques pages du livre. Particulièrement intéressé par le devenir d'un personnage dans le livre, Kałużny a saisi son nom dans le moteur de recherche uniquement proposé par Amazon sur la version « Livre papier » de l'outil « Feuilleter ».Un peu comme Google Books, cette recherche permet de sortir le mot recherché, accompagné par quelques mots précédant et suivant celui-ci : l'internaute sera donc incité à acheter l'ouvrage pour découvrir le reste du texte, sous copyright. La citation d'un court extrait ne nécessitant pas d'autorisation, le droit d'auteur est sauf.« Cela signifie néanmoins que les données sont disponibles, mais seulement marquées comme indisponibles, j'ai donc décidé de faire un peu d'ingénierie inversée pour retracer les appels que l'API de l'interface de prévisualisation transmettait en arrière-plan et j'ai trouvé le coupable », explique lui-même Michał Kałużny Le reste implique la création d'un robot capable de faire des appels, à l'aide de mots communs, pour afficher des résultats de recherche et ainsi reconstituer, petit à petit, le livre. La version qu'a obtenue le jeune hacker n'était pas parfaite, et comportait quelques erreurs de mise en page, mais, après comparaison avec la version officielle du livre, il est parvenu à un taux de similarité de 90 %...La faille de sécurité a toutefois été réparée par Amazon le 31 mai dernier, après signalement par Michał Kałużny.