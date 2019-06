Un premier audiolivre interactif pour les enfants mal ou non voyants

Application L’École de magie d’Elentil









À ce jour, il n’y a pas d’application dédiée ou juste accessible aux enfants déficients visuels. C’est pour cette raison que la maison d’édition Mes Mains d’or a développée ce projet inédit, L’École de magie d’Elentil. C’est un livre audio interactif qui a été développé avec l’aide de spécialistes dans la déficience visuelle afin de le rendre à 100 % accessible aux enfants non voyants.L’application fait de l’enfant le héros de sa propre aventure et lui propose quatre parcours principaux, d’environ 20 minutes chacun. Grâce à des interactions audio tactiles, une mise en son professionnelle, et des musiques spécifiquement composées pour l’histoire, il est facile pour tous de s’immerger dans L’École de magie d’Elentil.C’est une création participative puisque les enfants non voyants ont été impliqués, dès l’origine, dans le projet. Ce sont eux qui ont choisi le thème de l’histoire : une école de sorciers. De l’écriture du texte à l’enregistrement audio, en passant par l’illustration et la gestion des interactions, tout a été adapté pour rendre l’application la plus accessible possible à tous.L’environnement immersif du livre audio permet aux enfants de développer leur imaginaire, de proposer aux enfants non voyants une expérience de lecture audio sur tablette en autonomie.L’application fait de l’enfant un nouvel élève dans une école de magie, il devra affronter de nombreux dangers et faire preuve de courage, d’intelligence et de ruse pour obtenir son diplôme de sorcier. Pour réussir, plusieurs chemins s’offrent à lui, et chacun de ses choix influera sur l’histoire. Plus d’une dizaine d’interactions différentes sont ainsi proposées, pour près d’une cinquantaine de pages.Voici le trailer de l’application :Découvez également les tests de l'application en vidéo :