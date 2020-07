Un professeur de lecture pour enfants, qui tient dans un smartphone

Google donne aux enfants à travers le monde un accès anticipé à son application d’aide à la lecture, Read Along. De nombreux élèves étant actuellement à la maison, les familles du monde entier cherchent des moyens d’aider les enfants à développer leurs compétences en lecture. Cette application, lancée pour la première fois en Inde en mars 2019, prend pour l’instant en charge 9 langues, dont l’anglais, l’espagnol, le portugais et l’hindi.









La lecture simultanée



En 2019, Google lançait une application Android appelée Bolo en Inde pour aider les enfants du primaire à apprendre à lire. Cette application Android est destinée aux enfants de 5 ans et plus et les aide à apprendre en leur donnant un retour verbal et visuel lorsqu’ils lisent des histoires à voix haute.



Désormais, l’application est disponible gratuitement dans 180 pays sous le nom de Read Along. La fonction de lecture simultanée présente dans cette application utilise la technologie de synthèse et de reconnaissance vocales de Google afin de guider les enfants dans les activités de lecture.



L’application fonctionne également hors ligne, mais vous devez vous connecter au Wifi pour télécharger du nouveau contenu. L’analyse des données vocales de Read Along s’effectue via l’appareil, l’application ne nécessite donc pas de connexion et ne diffuse pas d’annonces. Compte tenu des préoccupations liées à l’utilisation des données, Google affirme que les données vocales récoltées par Read Along seront uniquement analysées sur l’appareil et ne seront pas envoyées aux serveurs de Google.

Une ressource interactive et amusante



Read Along guide les enfants grâce à un compagnon virtuel intégré nommé Diya, qui les suit durant leur lecture et leur donne des commentaires encourageants en cours de route. L’enfant peut également appuyer sur Diya à tout moment afin d’obtenir de l’aide pour prononcer un mot ou une phrase. Diya le récompense avec des étoiles et des badges quand il réussit bien.



L’application donne donc la possibilité à l’enfant de s’amuser pendant qu’il apprend à lire. Read Along permet aux jeunes esprits de s’intéresser à une collection d’histoires diverses et intéressantes provenant du monde entier. De plus, des jeux sont parsemés dans ces histoires. Elle s’adresse aux enfants qui ont déjà une connaissance de base de l’alphabet.

Aider les parents et améliorer les fonctionnalités



Les parents peuvent créer des profils pour plusieurs jeunes lecteurs, afin de suivre leurs progrès individuels. Read Along personnalisera l’expérience en recommandant le bon niveau de difficulté des histoires et des jeux en fonction de leurs performances en lecture. En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux élèves apprennent entièrement à la maison, des ressources interactives et modernes comme Read Along sont utiles pour les parents qui ont du mal à jongler avec le travail et à apprendre à leurs enfants à lire.



Read Along continuera de s’améliorer au fur et à mesure des commentaires des familles, en élargissant la sélection de livres et de langues disponibles et en ajoutant de nouvelles fonctionnalités.



— par Cynthia Prévot