Un site calcule le temps qu'il vous faudra pour lire un livre

On le sait, la lecture est bénéfique, mais le temps manque parfois . Les Français aimeraient lire d'avantage, mais près d' un sur trois abandonne son livre en cours, indiquait une étude d'Opinion Way de 2017. Parmi les petits à-côtés qui progressivement accaparent le temps de cerveau disponible pour la lecture, les réseaux sociaux et médias numériques sont souvent cités pour leur chronophagie.Reading Length vous permet donc d'anticiper le temps de lecture qu'un ouvrage en particulier prendra et ainsi choisir le bon titre ou de lire plus. Attention, le site travaillant avec Amazon US, seuls les livres en langue anglaise pourront être passés dans cette moulinette.Il suffit d'entrer le titre d'un livre donc et Reading Length va procéder à un savant calcul – en réalité pas bien méchant. L'ensemble repose sur un calcul classique du nombre de mots qu'en moyenne un lecteur peut lire par minute. L'outil se base donc sur le chiffre de 250 mots/minute mais il est possible de le modifier si l'on connaît son rythme traditionnel de lecture.Un test de WPM, words per minute, est d'ailleurs proposé à celles et ceux qui souhaiteraient s'approcher au plus près de leurs réelles compétences de lecture – et ce à travers trois niveaux de difficultésSi vous lisez plus vite ou plus lentement que 250 mots par minute, il est possible de rentrer sa vitesse de lecture personnelle et de recalculer. Le site propose également un test pour connaître votre rapidité de lecture, qui se décline en trois niveaux.L'objectif reste malgré tout de faire faire des ventes au cybermarchand, puisque le site dispose d'un lien d'affiliation.