Un smartphone avec encre électronique couleur pour 2020 chez Hisense

La firme taiwanaise E Ink Holdings avait dévoilé mi-décembre un nouveau projet d’écran avec encre électronique couleur . Print-Color E-Ink devait faire ses premiers pas avec différents partenaires, principalement pour des panneaux d’affichage.Et voici que Hisense prend l’aspiration : son écran affiche 4096 couleurs, avec une optimisation toute particulière pour les applications web, chat, etc., assure l’entreprise. Le principe reste le même : très faible consommation d’énergie, et un affichage maintenu même sans activité.Or, tout le problème reste la vitesse de chargement et d’affichage — mais là encore, Hisense jure que de multiples adaptations ont été réalisées. À suivre.