Un texte Une femme : un tour du monde avec des oeuvres d'autrices

Propulsée par Un Texte Un Jour, qui a multiplié les applications ces derniers mois, cette nouvelle venue propose « de redécouvrir la condition féminine à travers les écrits de plus de cent autrices, renommées ou méconnues ».Et pas simplement avec des autrices classiques tirées de la littérature française : on naviguera de la romancière à la sage-femme, de la physicienne à la salonnière, des États-Unis à Tahiti en passant par le Québec ou la Suisse.L’application s’est montée en partenariat avec Folio classique, pour disposer d’une base de données et d’autrices d’envergure, répondant à la mission que la structure s’est donnée : « Témoigner de l’intemporalité et de l’universalité de la littérature classique. »Plusieurs applications existent : Un texte Un jour, qui stimule la culture générale en remettant quotidiennement des classiques à l’honneur, ou encore Un poème Un jour, qui se concentre sur les classiques de la poésie. Il en existe même une pour les amatrices et amateurs de littérature érotique et amoureuse, Un texte, Un Eros…L’ensemble a été initié par Sarah Sauquet, autrice chez Eyrolles de La première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con, un ouvrage de coaching, ou d’autocoaching littéraire, très connecté : il propose, via une application dédiée, de retrouver 21 textes supplémentaires.Rendez-vous le 3 mars pour en savoir plus.