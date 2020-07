Un Tinder du livre, pour rencontrer des lecteurs passionnés

Envie de partager votre passion, vos impressions et vos réflexions avec ceux qui lisent les mêmes genres de livres que vous ? Le nouveau réseau social Carry a book met en lien des lecteurs aux intérêts communs à la manière de Tinder, en matchant. Les propositions prennent en compte les livres lus récemment ainsi que les œuvres et les auteurs favoris.









L’application Carry a book vise à créer de nouvelles relations entre des personnes qui partagent un même amour des livres et qui souhaitent éventuellement partager et converser autour d’une tasse de café ou de thé après leur rencontre via l’app.



Il s’agit donc bien d’une application de rencontre, qui vise cela dit moins la rencontre amoureuse que la mise en lien de lecteurs qui ont des intérêts en commun. Carry a book s’adresse donc autant aux célibataires qu’aux non-célibataires et aussi bien aux amoureux de fiction qu’aux amateurs de non-fiction.

Comment ça fonctionne ?



La mise en contact se fait de manière virtuelle tout d’abord : l’utilisateur peut matcher, tout comme sur Tinder, avec les lecteurs qui lisent les mêmes livres que lui. Après avoir échangé avec l’un de ces utilisateurs via le réseau, il peut ensuite décider ou non de rencontrer cette personne dans la vie réelle également.



Une fois l’application installée, il est demandé à l’utilisateur de renseigner les derniers romans lus et ceux qui l’ont le plus marqué ainsi que les auteurs qu’il apprécie particulièrement. L’algorithme fait ensuite son œuvre et le met en contact avec des personnes de son secteur géographique. Pour l’heure, le réseau social est surtout actif aux États-Unis, mais rien n’empêche les lecteurs francophones du monde entier de s’y inscrire.



À noter également : cette application est disponible uniquement sur iOS pour le moment. Elle est gratuite, mais Carry a book souhaite assurer son financement avec des options d’abonnements payants. Les forfaits pour ces options s’élèvent actuellement à 36 dollars pour 6 mois, 27 dollars les 3 mois et 15 dollars le mois.

Dans la lignée d’autres réseaux



D’autres plateformes similaires sont apparues au cours de ces dernières années, bien qu’elles s’orientent beaucoup moins clairement vers les rencontres réelles. La plateforme Trakt.tv, par exemple, permet de sélectionner les séries suivies et de les noter en vue de partager son point de vue avec les autres utilisateurs ou avec des connaissances.



En francophonie, le site Sens critique permet aux internautes de publier leurs avis non seulement sur les livres et les BD lus, mais aussi sur les films, les séries, les jeux vidéo ainsi que la musique. De nombreux avis pertinents sont échangés sur les œuvres, ce qui donne l’occasion de découvrir de vraies pépites et de partager son point de vue sur une œuvre tout en prenant en compte celui des autres. Si le profil ou les avis d’un utilisateur vous plaisent, vous pouvez le « suivre » et lui envoyer un message, tout comme sur tout autre réseau social.



Récemment sur Lettres Numériques, nous vous parlions aussi de la nouvelle application belge Book Village, qui permet de vendre, prêter, échanger ou donner des livres à des lecteurs proches géographiquement, en scannant ces livres via son smartphone. Cette app permet aussi d’échanger des messages avec des lecteurs qui ont une bibliothèque numérique qui vous intéresse.

— par Cynthia Prévot