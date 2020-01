Une année fructueuse pour la plateforme Pottermore de J.K. Rowling

Pottermore est l’ancienne plateforme proposée par J.K. Rowling autour de l’univers de Harry Potter. Le site, qui exploitait les versions numériques des ouvrages, y compris en format audiolivre, s’est depuis rapproché de Warner Bros pour créer Wizarding World. Néanmoins, Pottermore a tenu à rendre publics ses résultats financiers avant sa fermeture en mars 2019. Et si les revenus sont toujours en baisse, les bénéfices, eux, ont doublé.



photo d'illustration - rhetoricjunkie, CC BY NC ND 2.0





Sur la période, les revenus générés des ventes du site Pottermore s’élèvent à 31,5 millions £, soit une légère baisse en regard des chiffres de l’année précédente (32,8 millions £). Ces résultats s’inscrivent plus largement dans la constante chute du chiffre d’affaires de la plateforme depuis 4 ans.



En effet, si au lancement de Pottermore en 2012, les librairies en ligne n’avaient pas accès aux fichiers et étaient donc contraintes de renvoyer vers le site, depuis 2015, cette stratégie a été revue et les plateformes de vente en ligne disposent désormais des différents titres.



Ce changement de stratégie commerciale a entrainé de lourdes conséquences économiques : les revenus ont chuté, passant de 40,3 millions £ en 2017 contre à peine 32 millions £.



Le bénéfice avant impôts, quant à lui, s’est établi à 6,9 millions £, contre 3,4 millions £ l’an passé. Des résultats dont se réjouit Neil Blair, président de Pottermore :



« Ce fut une autre très bonne année pour Pottermore. Les ventes d’ebooks et de livres audio numériques restent fortes alors que la série originale Harry Potter continue de trouver de nouveaux publics » affirme-t-il, expliquant que la baisse du chiffre d’affaires pour une deuxième année consécutive était conforme aux attentes de la direction.