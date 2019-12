Une application pour contrôler l'accessibilité des livres numériques

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

des tests d'accessibilités sur les contenus des documents

une extraction des métadonnées pour vérifier qu'elles mentionnent l'accessibilité

vérification de la structure des documents

vérifications des images et des graphiques contenus dans les documents

extraction de différents éléments pour une vérification humaine

Le logiciel Ace by DAISY, développé par Romain Deltour, dispose désormais d'une version 1.0, qui vient clore la phase bêta entamée en 2017, tout de même. Il permettra aux développeurs et éditeurs de s'assurer que leur fichier EPUB est bien conforme avec la spécification 1.0 relative au format standard du livre numérique.L'interface du logiciel rendant l'ensemble plus ergonomique qu'une ligne de code, mais cette dernière restera utile pour automatiser le procédé et l'intégrer dans une série d'opérations.Pour le reste, rien n'a vraiment changé par rapport aux objectifs initiaux . « Accessibility Checker for EPUB », pour Ace, propose toujours une vérification en plusieurs points :Il suffit de se rendre sur la page du projet, sur GitHub, pour en apprendre plus et télécharger l'outil