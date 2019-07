Une application pour faciliter les échanges entre les enseignants et les parents

parrawpixel de Pixabay parrawpixel de Pixabay



Le compte des parents permet, comme un réseau social traditionnel, de recevoir et de répondre à des conversations privées. Ici, il est aussi possible d’informer directement le professeur d’une absence ou d’un retard de leur enfant.



L’application est gratuite pour les enseignants. En revanche, si les parents veulent consulter la totalité des publications, photos et vidéos et accéder à l’app mobile, ils devront s’abonner à la version premium à partir de 2,49 € par mois.



Un carnet de liaison digital qui se pose en « concurrence » des ENT (espaces numériques de travail dans les collèges, lycées et universités).

L’application a été créée en 2016 en partenariat avec la maison d’édition Nathan, et Lea.fr, un réseau social collaboratif qui s’adresse aux enseignants d’écoles maternelles et élémentaires, aux conseillers pédagogiques ainsi qu’à tous les professionnels du 1er degré.Depuis son lancement, la société revendique 170.000 utilisateurs, ainsi qu’une fonctionnalité de traduction instantanée qui comprend plus de 100 langues, à destination des parents allophones.Klassroom est donc un réseau social qui permet aux enseignants et aux familles de communiquer entre eux à l’instar du cahier de liaison. Il fonctionne également comme un cahier de textes où les professeurs indiquent les devoirs des enfants aux parents. L’école peut publier des photos, des documents, ou des vidéos relatifs à la scolarité des élèves, et les parents peuvent les consulter et les télécharger.