Une campagne au Chili pour diffuser des livres auprès des jeunes

Trouver les solutions d’accessibilité à la lecture, même dans les territoires les plus reculés. Telle est la mission que se donne Lee a Toque, campagne initiée par la Région de Magallanes. Cette dernière est située à l’extrême sud du Chili, dans la région antarctique.





Alejandra Pérez, ministre de la Culture





On compte près de 170.000 habitants dans cette zone de l’Amérique du Sud, mais pas question de les priver de livres. Une application disponible pour appareils classiques tente ainsi de favoriser et dynamiser les habitudes de lecture chez les enfants et les adolescents via les nouvelles technologies.

L’iniative, qui s’inscrit dans le Plan national de Lecture, invite ainsi à télécharger des livres de la Biblioteca Pública Digital, par l’intermédiaire de QR Codes. Quelque 35.000 ouvrages sont gratuitement téléchargeables. Et les QR Codes sont disposés dans un espace interactif au cœur du centre commercial de la capitale régionale.

Alejandra Pérez, ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, souligne une fois de plus les changements sociaux occasionnés par les nouvelles technologies. « La lecture n’a pas fait exception. Pour s’adapter à ces modifications, la Bibliothèque Publique Numérique a vu le jour, pour démocratiser l’accès à la lecture, en brisant les barrières géographiques et générationnelles. »

Las #VacacionesDeInvierno están llegando a su fin y porque no queremos que dejes de leer te invitamos a conocer @BPDigital_cl que cuenta con más de 35 mil títulos listos para que descargues y leas.#LeeAlToque.@planlectura_cl pic.twitter.com/bx2T7Yfcsr — Ministerio de las Culturas (@culturas_cl) July 29, 2018



Parier sur la jeunesse pour façonner les lecteurs de demain n’a jamais été simple, et leur surconsommation de smartphones comme d’internet est la porte d’entrée régulièrement ciblée. Aborder la littérature par le prisme de ces outils inciterait « à comprendre que la lecture peut aussi être divertissante que de jouer sur son téléphone portable », poursuit la ministre.

Plusieurs espaces, dont des bibliothèques locales, ont mis en place ces panneaux où les QR Codes sont affichés. Les applications sont évidemment disponibles sur Android et iOS, avec des livres d’auteurs locaux, mais également un certain Harry Potter...



Le déploiement de cette offre sur un plus large territoire a pour perspective de pallier les problématiques de diffusion du livre que l'on peut rencontrer dans le pays.