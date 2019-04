Une ex-dirigeante de Google tire à boulets rouges, et en papier, sur la Silicon Valley

Le 10 avril prochain, la plateforme de blogging Medium, publiera son premier livre imprimé, signé Jessica Powell, ancienne vice-présidente chargée de la communication à Google. The Big Disruption dépeint un portrait féroce et satirique de la Silicon Valley.

La plateforme Medium a été créée en 2012 par Evan Williams et Biz Stone, cofondateurs de Twitter et Blogger. Elle est devenue un site de publication et de partage de référence, et connaît une ascension telle que la plateforme avait annoncé à l’automne dernier la publication intégrale du roman de Jessica Powell sur leur site internet.« Notre choix de publier le roman The Big Disruption de Jessica Powell en tant que premier ouvrage complet sur Medium a dépassé toutes nos attentes », a déclaré la plateforme de blogging dans un communiqué. « Cela a été un tel succès que nous franchissons aujourd’hui une étape sans précédent en le publiant aussi sous format imprimé. »Et en effet, The Big Disruption, a déjà été lu par plus de 175 000 internautes, souligne la plateforme. Le 10 avril prochain, Medium publiera simultanément une version imprimée (pour 10 $) et numérique (pour 5,99 $) de l’ouvrage de Jessica Powell. Le livre sera distribué par Stonesong.Jessica Powell s’est engagée à faire don des recettes de ses ventes à The Book Industry Charitable Foundation, une organisation à but non lucratif qui aide les librairies depuis 1996.