Une facturation de ses lectures à la page : Pick & Read

Johan Larsson, CC BY 2.0

Maîtriser sa consommation de livres

On s’en souvient, l’offre d’abonnement de lecture en illimité a fait long feu en France. Une fois que le principe de la loi sur le prix unique du livre numérique fut rappelé, les opérateurs qui s’étaient lancés durent faire demi-tour . Pour aboutir à un abonnement, certes, mais avec un décompte du prix de vente à la page, établi par l’éditeur.C’est ainsi que ce modèle économique revu et corrigé a pu perpétuer l’offre d’abonnement, bancale dans son volet illimité.Avec Pick & Read, la librairie Numilog exploite donc cette idée d’un paiement à la page lue – sans entrer dans le modèle d’un abonnement donc. Le programme « permet de donner un accès adapté à l’intérêt de chaque lecteur pour des parties d’ouvrages professionnels ou académiques, scientifiques ou techniques », indique la société.Romans, essais, histoire ou encore psychologie et vie quotidienne, le choix est relativement large. Ce sont en effet 60.000 exemplaires qui sont proposés, à travers le catalogue de 25 éditeurs partenaires, en français comme en anglais. Pour le lecteur, le crédit restant est constamment affiché en bas de l’écran, pour mieux suivre sa boulimie de livres...Les premières pages de chaque ouvrage sont d’ailleurs gratuites — sur la base des extraits désormais communément proposés par les sites de vente en ligne. La lecture, une fois ce pourcentage dépassé, s’effectuera sur la base d’un décompte pour chaque page. Le tout, avec la limite du prix de vente du livre numérique : une fois que l’on a dépensé en pages lues le coût de l’ouvrage en vente unitaire, on accède à son ensemble.Une restriction s’impose tout de même : une seule session de lecture simultanée, bien que l’on puisse poursuivre sa lecture sur différents appareils. Et le tarif à la page est, comme dans le cas de l’abonnement, établi par l’éditeur.Pour l’identification et la lecture, on passera par l’application Numilog sur Windows, iOS ou Android, ou même via un navigateur.« Le modèle Pick & Read est également proposé en marque blanche à d’autres sites de vente de livres numériques, ou aux éditeurs qui souhaiteraient ainsi permettre ou prolonger le feuilletage de leurs ouvrages sur leur site », conclut Numilog.