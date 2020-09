Une feuille de papier transformée en lecteur de musique tactile et clavier

Les ingénieurs de l’université Purdue (Indiana) ont planché sur une méthode permettant de convertir un morceau de papier en système électronique d’affichage interactif. Résistante à l’humidité, aux tâches et à la poussière, ils ont produit une interface autoalimentée, avec des fonctionnalités encore basiques, mais prometteuses.Aucun besoin de batterie externe, les couches de circuits superposées sont alimentées par des capteurs de pression verticale — l’énergie est collectée lors du contact entre l’utilisateur et l’objet. De fait, ils sont parvenus à transformer les feuilles de papier d’un simple cahier en cette solution inédite Le professeur adjoint Ramses Martinez, qui a pris part au développement au sein de l’École de génie industriel, assure qu’il s’agit là d’une grande première. Pour démontrer la fiabilité de leurs appareils, ses ingénieurs ont réalisé deux vidéos exploitant les fonctionnalités de la bête.La première montre comment on peut se servir de l’appareil comme d’un clavier d’ordinateur. La seconde en fait un outil tactile pour lire de la musique. On manipule les pistes ou le volume : c’est encore peu, mais assez étonnant.Mais ce qui est hallucinant, c’est que le coût de fabrication serait évalué à 0,25 $ par appareil. De quoi transformer les solutions d’affichage radicalement, notamment pour l’emballage alimentaire.Ou dans le cas de colis à livrer, plus simplement encore : l’interface servirait d’étiquette intelligente, pour l’un ou l’autre, et les multiples applications envisageables laissent entendre que l’on ne fait que commencer.