Une liseuse couleur chez Pocketbook pour l'Europe, fin juillet

Avec 4096 couleurs affichées, la machine n’a rien d’un monstre, malgré 300 dpi de définition pour les gris, et 100 dpi pour la couleur. Annoncé originellement en juin 2020, le modèle s’est fait attendre, mais se dévoile désormais dans une vidéo de présentation.Au programme, 160 grammes de machine, support des livres audio – avec la couleur, c’est tellement mieux ! – ainsi qu’une connexion Bluetooth, pour des écouteurs par exemple.La PB 633 profite des nouveaux écrans Kaleido de E-Ink, avec une résolution de 1072x14489, avec différents niveaux de réglages pour affiner tant le contraste que la luminosité — et donc l’affichage des titres. Elle dispose d’une capacité de stockage de 16 Go, avec support de cartes microSD jusqu’à 32 Go.Le tout sur 8 millimètres d’épaisseur avec un écran classique de 6 pouces, indique le Digital Reader , qui évoque aussi une frontlight, pour lire de nuit.Et pour les formats de lecture Mobi et EPUB sont prévus. Prix de vente : 199 €. Inutile de dire que pour Netflix, elle ne servira à rien du tout.