Une liseuse géante, avec écran pliable et stylet, signée E Ink

LIVRE AUDIO: 4 livres pour accompagner

ses séances sportives

Les habitués des liseuses auront bientôt l’occasion de ressentir eux aussi le plaisir de refermer un ouvrage, d’un coup sec et satisfait, après être arrivés à la fin d’un long roman. Ce 9 août, E Ink a présenté son dernier prototype de lecteur électronique pliable. Doté d’un écran significatif de 10,3 pouces — soit 4 de plus qu’un écran de lecteur ebook classique —, il permet de lire sur une double page.L’appareil présente une reliure solide qui lui donne l’apparence d’un livre — privé de ses pages. Des boutons sont placés sur son côté droit et des barres rabattables lumineuses situées en haut de l’écran permettent de lire dans l’obscurité. Le stylet intégré, qu'il est possible de remplacer par le doigt, permet de surligner des passages ou de prendre des notes directement sur l’écran.Cependant, comme le souligne The Verge , le design de l’objet est pour l’instant assez rudimentaire. La liseuse est affublée de marge massive et les barres lumineuses à rabattre pour lire dans le noir semblent être un procédé assez fastidieux. Le principal atout de l’appareil reste sa taille qui permet une lecture plus aisée des journaux ou des magazines.Le prototype n’est pas encore destiné à la vente et E Ink assure que des nouveautés seront présentées dès le mois prochain. Le temps que la liseuse pliable se fasse un chemin sur le marché, l’entreprise trouvera peut-être le moyen de lui offrir une ligne plus élégante, voire d’intégrer sa technologie d’ encre numérique couleur mise au point l' année dernière.Sait-on jamais...