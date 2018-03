Une liseuse Youboox pour des lectures de romans en streaming

Youboox s’est fait connaître avec une offre d’abonnement, réunissant désormais presse et livres. En partenariat avec inkBook, la société commercialise désormais sa propre liseuse – et même deux modèles, Classic et Premium.







Hélène Merillon l’expliquait à ActuaLitté : « Nous constatons une véritable attente des lecteurs qui souhaitent disposer d’un eReader. Ce n’est désormais plus très compliqué de proposer un produit pareil… » Le pas est désormais franchi.

Dans un communiqué, la société annonce ses deux appareils : l’inkBOOK Classic à 99 € (avec 1 an de Youboox) l’inkBOOK Premium à 149 € (avec un rétroéclairage intégré pour lecture dans le noir, une plus grande résolution d’écran et un an de Youboox).



Les lecteurs abonnés se verront offrir une remise, puisque les machines seront proposées pour 69 € et 119 €.



« Youboox, adepte de la lecture en liberté, offre non seulement la possibilité avec ses liseuses de lire sans limites dans son application, mais également d’y intégrer tous ses ebooks quelle que soit leur provenance, un avantage non négligeable par rapport aux liseuses propriétaires proposées par certains acteurs majeurs du secteur », indique l'entreprise.

Pour faciliter la lecture, on apprend que l’application Youboox, optimisée pour la lecture sur liseuse, est préinstallée, « pour un accès facilité et immédiat ».