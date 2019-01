Une maison d'édition pour Wattpad, avec un algorithme comme éditeur

Allen Lau, PDG et cofondateur de Wattpad (DLD Conference, CC BY-NC-SA 2.0)

Un algorithme évolutif pour l'édition

Après quelques contrats d'édition conclus avec des maisons d'édition, Wattpad s'émancipe et prendra désormais les devants pour proposer une collaboration aux auteurs de textes particulièrement lus sur la plateforme. La création d'une filiale d'édition, Wattpad Books, survient presque tardivement, 13 ans après l'ouverture de cette plateforme de publication gratuite très fréquentée par les jeunes lecteurs.Sans surprise, ce sont ainsi 6 ouvrages classés dans la catégorie « Young Adult », adolescents et jeunes adultes, qui seront publiés cet automne, entre le 20 août et le 29 octobre, selon un communiqué. Parmi ces 6 titres, The QB Bad Boy & Me de Tay Marley, Trapeze de Leigh Ansell ou encore I’m a Gay Wizard de V.S. Santoni, des ouvrages dont les résumés évoquent des histoires d'amour improbables ou fantastiques, mais aussi des personnages LGBT.Le communiqué de presse de Wattpad Books annonce aussi le nombre de lectures pour chacun des textes : 46,4 millions pour Cupid’s Match de Lauren Palphreyman ou 26,3 millions pour The QB Bad Boy & Me de Tay Marley.Pour le moment, la distribution des ouvrages Wattpad Books est annoncée en Amérique du Nord, avec le soutien logistique du groupe d'édition Macmillan aux États-Unis et Raincoast Books pour le Canada.« Nous apportons quelque chose de tout à fait unique dans l'édition : une communauté internationale engagée, les auteurs les plus diversifiés de la planète et une technologie permettant de dénicher tous les succès possibles », souligne Ashleigh Gardner, directrice générale adjointe de Wattpad Studios, Publishing, dans un communiqué.En effet, Wattpad Books s'appuiera sur un algorithme, le Story DNA Machine Learning, pour mettre au jour les histoires au potentiel le plus important. Le procédé est assez simple : la machine dénichera les récits les plus lus, d'une part, et ceux dont le potentiel de succès est le plus important. À n'en pas douter, cet algorithme évolutif pourra également étudier le succès des livres publiés par Wattpad Books pour ajuster son œil électronique.Cela dit, mais sans précision, Wattpad assure dans son communiqué qu'une expertise humaine sera aussi intégrée dans le processus éditorial.Cette approche algorithmique n’est pas récente : depuis 2015, Allen Lau et son équipe planchent sur une solution de calcul en mesure d’identifier les histoires les plus populaires. Il l’expliquait déjà en 2015 : en observant différents éléments (personnages, actions, époque, mais aussi nombre de pages, etc.), Wattpad espère tirer la formule mathématique d’un succès, ou du moins le moyen le plus rapide d’y parvenir.En octobre dernier, Wattpad avait annoncé qu'il deviendrait un intermédiaire très engagé au service des auteurs qui désiraient proposer leurs textes à des éditeurs , moyennant une commission de 15 % des recettes du livre publié, peu ou prou la part d'un agent littéraire. La plateforme a finalement choisi de prendre les devants...