Une nouvelle liseuse en préparation chez Kobo : premiers détails

Kobo a des ressources et poursuit le développement de produits pour accompagner ses services de lecture numérique. Pour preuve, la certification FCC que vient d’obtenir un modèle baptisé pour l’heure KBN782. C’est à Netronix qu’il est attribué, mais le fabricant chinois est le fournisseur de Kobo.



ActuaLitté CC BY SA 2.0



Le dernier modèle en date, la Clara HD, est sorti voilà quelques mois, mais la suite de la gamme se profile donc. Si les informations techniques sont protégées par un infrangible sceau de confidentialité, et que le nom commercial n’est évidemment pas dévoilé, on sait donc qu’une prochaine liseuse approche.

Alors qu’Amazon vient de cesser la commercialisation, partout dans le monde, de sa liseuse Kindle Voyage, sans pour autant avoir laissé fuiter l’arrivée d’une remplaçante, Kobo continuera d’alimenter le marché.

Selon les quelques données communiquées, on peut envisager un appareil de 7,8 pouces au moins — ce qui laisse présager une mise à jour du modèle Kobo Aura One. Ce lecteur ebook est sur le marché depuis deux ans déjà, et dispose bien d’un écran de 7,8 pouces. Le code de l’Aura était N709, celui du N782 serait donc inscrit dans la même lignée.

Quant à une période de lancement... difficile de trancher, mais l’automne apporte toujours son lot de nouveautés. Compte tenu des rumeurs qui laissent entendre l’arrivée d’un Kindle Paperwhite 4, le marché continue d’évoluer.

Le plus attendu pour cet appareil serait la gestion de l’audio, pour se conformer aux développements de la société en la matière. En avril dernier, la société avait initié une offre couplant Fnac et Orange, autour du livre audio. Difficile de ne pas imaginer que Kobo n’aille pas chercher Amazon sur ce terrain, alors qu’avec le Kindle Oasis, ce format est pris en charge.