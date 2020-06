Une nouvelle mise à jour d'Apple pour contenter les auditeurs de Podcasts

Crédit photo : Apple - Apple Podcast

Lundi prochain aura lieu la Worldwide Developers Conference, un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de nouvelle technologie. C’est à cette occasion qu’Apple comptait partager les nouveautés proposées par la prochaine version du logiciel iOS 14.Une source chez 9to5Mac a cependant eu accès à certaines informations en avance et révèle que la mise à jour concernera notamment l’application Apple Podcast. Au programme, trois types d’évolution :• L’application suggérera désormais des podcasts que vous pourriez aimer. Similaire à ce qui existe déjà avec Apple Music, cette nouvelle fonctionnalité repose sur un algorithme qui analyse vos écoutes précédentes pour vous présenter des choix pertinents.• Cette nouvelle version donnera également aux créateurs de podcasts la possibilité d’offrir un contenu bonus.• Enfin, les utilisateurs seront en mesure de personnaliser leurs profils, de suivre leurs amis et de voir quels podcasts ils écoutent.Ces pistes seront reprécisées et enrichies suite à la conférence d’Apple, ce 22 juin lors de la WWDC.