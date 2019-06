Une nouvelle version pour Affluences : il y a de la place à la bibli ?

L'application Affluences est un service numérique qui partage l'affluence d'un lieu culturel, la communique en temps réel à l'utilisateur avec des prévisions quotidiennes. Désormais, si vous avez besoin de faire des recherches en bibliothèque, mais que vous avez peur de manquer de place, il suffira de sortir votre téléphone pour connaître le moment idéal pour sortir.

L'application est créée par Paul Bouzol et deux de ses amis d'enfance, Micaël et Grégoire, en 2014. Ensemble ils créent une société, et concrétisent leur idée au travers d’une application mobile. Gratuite et sans publicité, Affluences permet de connaître en temps réel les horaires, le taux d’occupation des bibliothèques et, plus récemment, ceux des musées, piscines, administrations et restaurants universitaires depuis fin 2016.



Durant tout le mois de juin 2019, l'application prend en compte les retours de ses utilisateurs et déploie de nouvelles fonctionnalités :



– Une refonte complète de l'interface avec un nouveau design et une navigation améliorée.

– Un nouveau moteur de recherche plus flexible et précis.

– Une nouvelle page d'accueil qui met en avant les infos les plus pertinentes comme vos favoris ou les établissements récemment consultés et aux alentours.

– Un nouveau système de filtres unifié plus poussé et plus intuitif : chaque établissement peut être assigné à plusieurs catégories.

– Une possibilité de partager ses établissements préférés et faire découvrir de nouveaux lieux à ses amis sur les réseaux sociaux.



En France, 23 lieux culturels et pédagogiques majeurs ont déjà accepté de collaborer avec Affluences :



La Bibliothèque municipale de Gradignan

Les Bibliothèques municipales de Grenoble

La Médiathèque de Neuilly-sur-Seine

La Médiathèque de Rosny-sous-Bois

La Médiathèque de Roubaix

Kedge Business School

Neoma Business School

Rennes Business School

La Philharmonie de Paris

L'Université du Mans

L'Université de Montpellier

L'Université de Nouvelle-Calédonie

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour

L'Université de Rouen

L'INSA Rennes

Sciences Po Rennes

L'Université catholique de Lyon

La Cinémathèque française

La Fondation Louis Vuitton

Le Musée des Confluences

Le Musée du Service de santé des Armées

Le Mémorial de Caen

Le Petit Palais



Au niveau international — surtout européen — Affluences commence une coopération avec les bibliothèques italiennes des universités de Turin, Bologne et Padoue. La polytechnique, l'université catholique et la bibliothèque Sormani de Milan ont également choisi d'apparaître sur l'application. En parallèle, à Barcelone, elle mène des « projets pilotes » avec le Museu Marítim et le Consulat de France.





En 2019, l'application va s'étendre vers de nouveaux secteurs d'activités afin d'obtenir de nouvelles collaborations. À Paris, par exemple, Affluences prépare déjà un partenariat avec des espaces de coworking avec La Permanence et des salles de sports de WomenFit. À Avoriaz, en Haute-Savoie, l'application pourrait travailler avec le parc aquatique Aquariaz.