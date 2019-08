Victimes de la guerre de Trump contre la Chine, les liseuses déclinent

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

E Ink Holdings l’avait promis : 2019 sera une année de reprise de la croissance pour le marché de l’encre électronique et spécifiquement pour les lecteurs ebook. Mieux : le marché devait renouer avec son rythme d’antan. En mars dernier, la firme basée à Hsinchu prévoyait une stabilité de ses revenus, voire une légère augmentation, en regard des 14,21 milliards $ NT de 2018 — près de 410 millions €.Mais voilà, déplore Johnson Lee, le président : « Certains de nos clients américains sont affectés par les nouvelles taxes sur les importations chinoises, incluant les produits électroniques grand public. » Une barrière fiscale bien connue : c’est celle que Donald Trump agite régulièrement pour faire pression sur la Chine. Le secteur du livre imprimé avait déjà fortement tremblé : il semble que celui du livre numérique ait aussi des soucis à se faire.Lee ajoute : « La demande en lecteurs ebook et agendas numériques n’a pas été conforme à nos attentes. Nous avons réduit les prix de nos produits pour faire face à la situation, ce qui réduira les revenus générés par les produits grand public. » En somme, droits de douane et baisse de l’appétit pour les lecteurs ebook provoquent un petit séisme.Rien à conclure pour le moment, quant aux motifs, mais il faut considérer que les circonstances n’aident manifestement pas à maintenir les ventes de ces appareils.Conclusion, E Ink Holdings a réduit de 10 % ses prévisions de chiffre d’affaires sur l’année 2019 — ces fameux produits grand public (principalement liseuse ou agendas électroniques), représentent en effet 70 % de ses revenus. A contrario, la demande en étiquetage électronique reste très forte, avec une croissance des livraisons de l’ordre de 20 à 30 %.Sur le dernier trimestre, E Ink a enregistré un bénéfice d’exploitation de 112,41 millions $ NT — 3,2 millions €, mettant ainsi fin à deux trimestres consécutifs de pertes.via Taipei Times