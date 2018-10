Vivre La Métamorphose de Franz Kafka en réalité virtuelle

Dans La Métamorphose, Franz Kafka utilise une situation de récit d'horreur pour décrire l'aliénation et le rejet : Gregor Samsa, changé en insecte monstrueux, expérimente la mise à l'écart de l'humanité. Des équipes de développeurs tchèques ont recréé l'expérience décrite par Kafka pour qu'il soit possible de la vivre en réalité virtuelle.

Un matin, Gregor Samsa se réveille, pour découvrir qu'il s'est changé en un insecte monstrueux au cours de la nuit. Sauf que Gregor Samsa, c'est vous. Casque de réalité virtuelle HTC Vive sur le crâne, il devient possible de prendre la place du personnage de la nouvelle de Franz Kafka pour expérimenter ce qu'il en coûte de perdre peu à peu son aspect humain.

Les sociétés de développement Achtung 4K et 4Each, en République tchèque, ont travaillé sous la direction de Mika Johnson pour retranscrire au mieux l'ambiance et le propos du texte original.

Conçue pour le Goethe Institut de Prague, l'expérience s'exporte depuis dans différents salons — il sera possible de revêtir la carapace de Samsa lors de la Foire de Francfort. « Cette incroyable expérience en 3D présente cette œuvre phare de la littérature mondiale en réalité virtuelle, dans laquelle vous — et non Gregor Samsa — êtes le protagoniste », insiste Jakob Ráček, responsable de la programmation pour le Goethe Institut de Prague.

« Nous avons créé une version miniature de la chambre de Gregor dans La Métamorphose et transportons les visiteurs dans la pièce grâce aux lunettes VR. Ils peuvent alors être aux premières loges pour se rendre compte de ce que c'est que d'être transformé en insecte. »



On retrouve un sens du détail certain dans Franz Kafka — the MetamorVRosis : la reconstitution a scrupuleusement suivi le texte de Kafka, tandis que les ouvrages présents dans la chambre de Samsa sont ceux-là mêmes que Kafka lisait à l'époque. L'expérience s'enrichit par ailleurs d'une visite guidée par Reiner Stach, biographe de Franz Kafka.