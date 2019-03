Walking Dead, Astérix et Spirou sont sur Nintendo Switch

Annoncé au départ pour le mois d'octobre, la projet de la société française izneo, propriété pour moitié de Fnac, a eu quelques mois d'avance. Le 28 février 2019, la bibliothèque numérique a en effet débarqué sur le Nintendo eShop de la Switch.Le service est accessible via un abonnement de 9,99 € / mois sans engagement nommé Pass izneo. Il est également possible d'acheter des albums à l'unité à partir de 0,99 € (et des épisodes de webtoons à partir de 0,49 €). Tous les albums sont consultables sur Switch, mais aussi sur d'autres supports : ordinateur, tablette, smartphone, et Smart TV. Les albums seront synchronisés dans la bibliothèque et accessibles à tout moment.Lecture en ligne ou hors ligne, qu’importe, Izneo vous permet de télécharger les albums pour pouvoir lire dans n'importe quelles circonstances.Parmi les 30.000 BD, mangas, comics et webtoons disponibles, on retrouve de grosses licences comme The Walking Dead ou Star Wars, mais aussi Astérix, One Piece, Hellboy, Doctor Who, Assassin's Creed et Buffy.« Izneo donne accès à de nombreux webtoons, ce format numérique de bandes dessinées originaires de Corée du Sud, spécialement conçu pour être consultées sur un écran au format smartphone. Ainsi, avec un webtoon, le lecteur n’a plus besoin de tourner les pages mais lit sa BD en scrollant verticalement. Ces webtoons, à la fois des adaptations d’œuvres coréennes ou des contenus exclusifs franco-belges, seront disponibles avec le “Pass izneo”, proposé au prix de 9,99 € par mois », a expliqué la multinationale.Lancée en 2010, Izneo est une société française de diffusion et de distribution de bandes dessinées numériques, filiale de la Fnac et des éditeurs Ankama, Bamboo, Bayard, Casterman, Dargaud, Dupuis, Le Lombard, Rue de Sèvres et Steinkis. L'application était déjà accessible sur PC, Mac, smartphones et tablettes Apple et Android.