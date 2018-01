Walmart et Rakuten s'allient face à Amazon

La multinationale américaine – et géant de la distribution – Walmart s'est associée avec Rakuten pour la vente des liseuses, des livres audio et des livres numériques proposés par la société Kobo, elle-même gérée par le spécialiste de l'e-commerce japonais. Une manière de se mesurer à Amazon, le principal concurrent de Rakuten.

User:Sven, CC BY-SA 3.0





Walmart (Walmart.com) a préféré ne pas développer lui-même son service numérique et s'associer avec Rakuten pour la vente de livres numériques, de liseuses et de livres audio. Tout comme Rakuten qui étend son espace de distribution, Walmart entend ainsi rivaliser avec l'offre d'Amazon Kindle.



Le catalogue de Kobo contient environ six millions de titres, de milliers d'éditeurs, allant des livres jeunesse jusqu'aux bestsellers prônés par The New York Times, en passant par des ouvrages indépendants.

L'offre d'ebook et de livres audio sera donc proposée, à la fin de l'année, sur Walmart.com mais les clients – américains – pourront aussi acheter en ligne ou en magasin les versions imprimées des ouvrages.

De surcroît, le catalogue de livres numériques sera accessible via une application réunissant Walmart et Kobo sur les appareils iOS et Android.





Via I4U news