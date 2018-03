WattPad à la conquête de l'Asie pour 2018

WattPad, la plateforme communautaire pour auteurs et lecteurs, a confirmé son désir de s’implanter sur le marché asiatique en 2018. La participation de Tencent en tant qu’investisseur principal au financement lancé par le site en janvier dernier n’y est probablement pas étranger.



Gros acteur des médias digitaux en Chine, Tencent Holdings est spécialisé dans les services internet et mobiles ainsi que la publicité en ligne. Tencent est à la tête de plusieurs services de messagerie instantanée, de réseaux sociaux et du portail de jeux en ligne multijoueurs QQ Games, qui inclut des licences telles que League of Legends et Clash of Clans.



Le géant du net chinois possède également China Literature, une plateforme de livre en ligne qui a su se faire une place chez les utilisateurs chinois, là où Amazon échoue année après année. Cela ne fait aucun doute que WattPad compte mettre à profit l’expertise de l’entreprise pour s’implanter sur le marché asiatique.





« Ils ont une grande expertise de l’industrie du divertissement, mais également du secteur de l’édition, particulièrement dans la section que nous couvrons, le social storytelling » confiait Allen Lau, le PDG de Wattpad au site Betakit