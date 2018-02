Wikipédia abandonne l'accès gratuit sur mobile dans certains pays

La plus grande encyclopédie du monde, Wikipédia, était accessible gratuitement dans certains pays : gratuitement, c'est-à-dire sans même payer les frais de navigation internet. Le programme Wikipedia Zero, mis en place avec des opérateurs téléphoniques, s'est appliqué dans 72 pays du monde, pour propager le savoir et les connaissances, mais aussi lutter contre l'illettrisme. Ce programme s'arrête, faute de partenaires financiers.

La Wikimedia Foundation a annoncé sur son blog la fin du programme Wikipedia Zero, mis en place en 2012 pour faciliter l'accès à l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Pour surmonter ce qui était identifié comme l'obstacle principal à l'accès à Wikipédia, le coût des données mobiles, la Fondation avait conclu des partenariats avec différents opérateurs pour faire en sorte que l'accès à l'encyclopédie devienne vraiment gratuit.

« Au cours des six années du programme, nous nous sommes associés à 97 opérateurs mobiles dans 72 pays pour fournir l'accès à Wikipedia à plus de 800 millions de personnes, sans frais de données mobiles », indique la Fondation Wikimedia. Cette dernière ne donne pas beaucoup de raisons pour expliquer l'abandon du programme Wikipedia Zero, si ce n'est « l'industrie du mobile, très changeante » et des « modifications dans les tarifs des données mobiles ».

La Fondation Wikimedia explique que l'année 2018 verra la fin progressive de tous les partenariats mis en place au fil de ces quelques années. En 2012, par exemple, Orange Kenya avait signé avec Wikipédia pour faire en sorte que l'encyclopédie devienne accessible, pour peu que l'utilisateur soit doté d'une carte SIM compatible avec l'internet mobile.

Si la décision peut sembler regrettable, notamment pour son impact sur l'éducation, la Fondation Wikimedia assure que l'un des principaux problèmes de ce programme était le manque de notoriété de Wikipédia dans certains pays concernés. La Fondation indique travailler à corriger ce problème, avec des actions récentes en Irak et au Nigéria.



Par ailleurs, ce programme faisait également l'objet de critiques vis-à-vis de la neutralité du net : après l'irruption de Facebook dans le domaine de l'accès gratuit à internet, il devenait parfois paradoxal que la Fondation Wikimedia, très engagée sur ce sujet, mette en place une sorte de réseau réservé avec des opérateurs téléphoniques.