WordToEPUB, un outil pour convertir les documents Word en EPUB

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans le monde du livre numérique, le format EPUB constitue en standard particulièrement apprécié : le consortium Daisy, qui participe à son développement, veille à ce qu'il offre des fonctionnalités d'accessibilité optimales, pour que chacun puisse accéder à un maximum de livres. Mais créer des EPUB n'est pas forcément simple : individus, associations et institutions ont plutôt recours au format Word, du nom du célèbre logiciel de Microsoft.Ce même logiciel est doté d'une fonctionnalité de contrôle de l'accessibilité plutôt performante, rappelle le consortium Daisy, ce qui en fait un outil de base très efficace pour créer un document. Il manquait toutefois un moyen d'exporter un document créé dans Word au format EPUB, alors qu'il est possible de le faire vers le format DAISY, développé par le consortium.L'outil WordToEPUB vient réparer ce manque, avec une simplicité et une ergonomie d'utilisation qui dépassent les espérances, selon le consortium Daisy. Développée avec Microsoft, l'application permet de convertir un ou plusieurs fichiers Word d'un coup, de les sélectionner un par un et de les convertir avec un clic droit, ou encore d'exporter directement depuis Word, à l'aide d'une barre d'outil supplémentaire.WordToEPUB est disponible en téléchargement gratuit, avec une interface traduite en anglais, français, espagnol, portugais et néerlandais : l'outil peut transposer beaucoup plus de langues, évidemment.