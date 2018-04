Youboox fournit des livres numériques à Orange Tunisie

L’opérateur Youboox vient d’annoncer la signature d’un accord avec Orange, pour la Tunisie. La filiale du groupe français proposera ainsi deux offres Orange by Youboox à ses clients.









Avec un catalogue de 100.000 titres, Youboox avait déjà mis un pied en Tunisie : avec l’opérateur Kacheeda, ce dernier déployait déjà une offre de bibliothèque virtuelle, avec 1600 titres proposés.

Aujourd’hui, 500 éditeurs partenaires collaborent avec Youboox pour la constitution du catalogue, apportant non seulement des livres numériques, mais également une sélection de 80 magazines.

Les deux offres proposées aux clients d’Orange Tunisie sont les suivantes :

• 1 semaine de lecture illimitée pour 3 Dinars Tunisiens (1,01 €)

• 1 mois de lecture illimitée pour 5 Dinars Tunisiens (1,68 €)

« Ce partenariat avec Orange Tunisie marque un deuxième jalon dans l’accélération du développement de Youboox en Afrique francophone initié en janvier 2017 avec l’opérateur Ooredoo. Youboox compte déjà 1,2 million d’inscrits, dont près d’un quart sur le continent africain », indique Hélène Mérillon, présidente et co-fondatrice de Youboox.





Et d'ajouter : « Ce nouveau lancement conforte notre position de marque référente pour la lecture numérique dans le monde francophone, avec toujours pour ambition de faciliter l’accès au livre et à la culture. Cet accord est une belle opportunité pour nos éditeurs partenaires de renforcer leur présence sur de nouveaux marchés jusqu’à présent peu développés. »



Voilà moins d’un mois, Youboox a lancé sa propre offre de liseuse, avec deux modèles : l’inkBOOK Classic à 99 € (avec 1 an de Youboox) et l’inkBOOK Premium à 149 € (avec un rétroéclairage intégré pour lecture dans le noir, une plus grande résolution d’écran et 1 an de Youboox).