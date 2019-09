Youboox, plateforme de lecture en streaming, accueille des livres audio

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un livre audio par mois pour les abonnés Premium

Pour accéder à ce catalogue de 2000 livres audio, un abonnement Premium au service Youboox sera nécessaire. Pour le moment, les ouvrages sont ceux des maisons d'édition Gallimard Audio, Audiolib, les Éditions Thélem, les Éditions des Femmes, Frémeaux & Associés et Lizzie (Editis).« Déjà plus de 14 % des Français déclarent avoir écouté un livre audio. Une pratique qui vient en complément de leurs lectures en formats papier ou numérique. De plus, parmi les lecteurs de livres numériques, 46 % ont déjà écouté un livre audio », souligne Hélène Mérillon, fondatrice et présidente de Youboox, citant le baromètre sur les usages du livre numérique SOFIA/SNE/SGDL 2019.D'après elle, le livre audio a cette particularité de séduire des publics très différents : « L'innovation technologique des livres audio n'intéresse pas uniquement les personnes âgées ou les malvoyants. Les jeunes sont de plus en plus séduits par cette nouvelle forme de lecture, qui leur permet de découvrir des œuvres en totale mobilité et à partir de leur smartphone », poursuit-elle.Le modèle économique derrière ce catalogue de livres audio n'a plus rien à voir, pour le moment, avec l'illimité qui motive de nombreuses plateformes de lecture en streaming. Pour rappel, pour le livre numérique, le principe de Youboox veut que l'ensemble des revenus des abonnements soit partagé à 50 % avec les éditeurs partenaires de la plateforme.Pour la partie audio, « les modèles économiques sont distincts », nous précise Hélène Mérillon, « et des partenariats ont été signés avec chacun des éditeurs de livres audio impliqués. Les modèles de rémunération appliqués sont ceux qu'ils pratiquent avec les autres acteurs du secteur. » Pour le moment, donc, l'abonnement Premium inclut un livre audio par mois, présenté comme un « bonus ».Après quelques minutes d'écoute, l'abonné se voit proposer d'utiliser ce « bonus » pour poursuivre la lecture jusqu'au bout. Il devra ensuite attendre le mois suivant pour écouter un autre ouvrage. « Nous allons voir comment cela fonctionne, si l'écoute est adoptée par nos abonnés », explique Hélène Mérillon. « L'ajout des livres audio nous permet de disposer d'une offre complète pour nos abonnés, accessible à partir d'une seule application. »Les fonctionnalités liées aux livres audio ont pu être testées dès cet été par les abonnés de la plateforme, qui ont fourni des retours d'expérience à l'équipe de Youboox. La société revendique désormais 500.000 abonnés payants, en prenant en compte les utilisateurs apportés par les partenaires, comme Free, SFR ou la chaine AccorHotels.Parmi les fonctionnalités à venir, l'incontournable mode d'écoute hors ligne, qui viendra « dans les prochaines semaines », souligne Hélène Mérillon.