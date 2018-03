YouScribe devient partenaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie

Alors que le président de la République Emmanuel Macron annonce un plan international pour la francophonie, un acteur de la lecture numérique en streaming, YouScribe, dévoile un partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie. L'objectif est de faciliter l'accès à la lecture en français à tous les locuteurs francophones, dans le monde entier.

(photo d'illustration, newkemall, CC BY 2.0)



La bibliothèque numérique YouScribe, fondée en 2011, fait partie des acteurs de la lecture en streaming dans le domaine du livre : la société a été choisie par l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour une mise à disposition des ressources de sa bibliothèque numérique.

Ainsi, le partenariat comprend un accès aux applications et ressources de la bibliothèque numérique YouScribe, dans des conditions adaptées, en particulier dans le cadre des programmes « L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres » (IFADEM), « Formation et insertion professionnelles des jeunes » (FIPJ) ou encore « École et Langues nationales » (ELAN), avec un accès pour les élèves, instituteurs et personnels.

Par ailleurs, un appui technique pour coconstruire des plateformes de ressources pédagogiques innovantes sera fourni par YouScribe, avec l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation de Dakar, au Sénégal. YouScribe apportera également à l’OIF de l’expertise et des conseils, voire des ateliers, qui permettront aux États, gouvernements et acteurs locaux d’acquérir des compétences en matière de numérisation et de constitution de bibliothèques de ressources numériques.

Dans la même perspective, la création de ressources audio produites localement sera encadrée et encouragée, en s'appuyant sur les fonctionnalités de la bibliothèque numérique de YouScribe. En effet, cette dernière intègre désormais les livres audio et la presse, et s'est ouverte aux publications participatives : « [P]rofesseurs, étudiants, de tous les pays francophones peuvent publier gratuitement des documents sur la plateforme, leur permettant de se l’approprier au niveau local », précise YouScribe dans un communiqué.

« La maîtrise de la langue française et l’ouverture à la diversité linguistique et culturelle jouent un rôle de premier plan pour l’atteinte des objectifs de développement durable. Elle passe aujourd’hui par un accès abordable et équitable aux technologies numériques d’apprentissage et de lecture. Souvenons-nous toujours de la chance et des plaisirs que nous avons eus d’accéder aux savoirs et à la beauté du monde à travers de bonnes lectures. Le modèle de bibliothèque permet de partager simplement ce magnifique “désir du français” qui se développe partout dans le monde et qui incarne une promesse de solidarité et de mieux vivre ensemble », se réjouit Juan Pirlot de Corbion, fondateur de YouScribe.